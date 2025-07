Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia: vento fortissimo e pioggia battente

Un’intensa ondata di maltempo ha causato gravi disagi lungo la costa adriatica. Nel giro di pochi minuti, una potente tromba d’aria, accompagnata da venti impetuosi e precipitazioni abbondanti, ha modificato drasticamente la quotidianità di residenti e visitatori. Già dalle prime ore del giorno erano percepibili segnali di instabilità meteorologica, ma il peggioramento si è verificato nel primo pomeriggio, quando il fronte temporalesco ha investito le aree più trafficate del centro cittadino.

Maltempo nelle Marche, tromba d’aria a San Benedetto del Tronto

Durante il fenomeno atmosferico, strade, cortili e sottopassi sono stati rapidamente sommersi dall’acqua. Testimoni riferiscono momenti di apprensione e paura, con raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, rami e insegne pubblicitarie, mentre i fulmini squarciavano il cielo sopra la città. Le infrastrutture fognarie, messe a dura prova dal volume eccezionale delle precipitazioni in pochi minuti, hanno evidenziato numerosi rigurgiti e criticità nella tenuta della rete.

In particolare, via Roma è risultata impraticabile. L’ingresso principale della stazione ferroviaria è stato invaso da un’ingente quantità d’acqua, rendendo impossibile l’accesso pedonale. Il quartiere Ascolani, già segnato in passato da allagamenti, ha registrato nuove infiltrazioni nei livelli inferiori di molte abitazioni, aggravando la situazione delle famiglie coinvolte.

Nei quartieri limitrofi, numerose automobili sono rimaste bloccate dall’acqua o danneggiate dalla caduta di oggetti sospinti dal vento. Alcuni residenti hanno segnalato interruzioni dell’energia elettrica e difficoltà nelle comunicazioni mobili, complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza. Le autorità locali hanno monitorato costantemente la situazione, predisponendo chiusure temporanee di alcune arterie stradali per garantire la sicurezza pubblica e favorire le operazioni di soccorso.

