Trovato corpo di un uomo in un canale: di chi si potrebbe trattare – Un cadavere in una zona paludosa, immersa nella vegetazione. È questo lo scenario inquietante che si sono trovati davanti i soccorritori nella mattina di martedì 8 luglio, tra Lago Patria e Varcaturo, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il corpo è stato rinvenuto in un’area impervia, difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per far luce su quanto accaduto.

La pista investigativa: potrebbe trattarsi di Antonio Esposito, scomparso da cinque giorni

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo senza vita apparterrebbe ad Antonio Esposito, 30 anni, padre di tre figli e residente proprio a Giugliano. Di lui si erano perse le tracce dallo scorso venerdì, e da allora la famiglia aveva denunciato la scomparsa, dando il via alle ricerche. Le operazioni si erano concentrate proprio in quella zona, dove oggi è avvenuto il ritrovamento.

Ombre sul passato: sospettato di una rapina nonostante i domiciliari

Ma la vicenda presenta contorni ancora più inquietanti. Esposito, secondo quanto trapelato, era sospettato di aver partecipato a una rapina in un distributore di benzina nella stessa Giugliano, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’ipotesi è che abbia violato la misura cautelare per prendere parte al colpo insieme ad almeno due complici.

