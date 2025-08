Trump, decisione choc: “Schiero due sottomarini nucleari”. Cosa succede ora

Donald Trump ha comunicato tramite Truth Social di aver disposto il trasferimento di due sottomarini nucleari statunitensi nelle vicinanze della Russia. Questa decisione è stata presa in risposta a quelle che Trump ha definito “dichiarazioni altamente provocatorie” rilasciate dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

Leggi anche: Strage sulla Statale, muoiono padre e figlia: una famiglia distrutta

Tensione USA-Russia, Trump sposta sottomarini nucleari: cosa succede

Il presidente americano ha dichiarato: “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero più di questo. Le parole sono molto importanti e possono spesso portare a conseguenze indesiderate; spero che questo non sia uno di quei casi”.

Le parole di Trump hanno immediatamente avuto eco a livello internazionale, incrementando la tensione tra Washington e Mosca in un contesto già segnato da rapporti diplomatici delicati. L’ex presidente degli Stati Uniti si è così posto come protagonista attivo nel panorama geopolitico, avanzando un segnale di deterrenza militare che non è passato inosservato agli osservatori globali.

Arriva la replica di Medvedev

Medvedev, attraverso Telegram, ha affermato: “Se alcune parole dell’ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Usa così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada”. Trump, ha aggiunto, “si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria ‘mano morta’”. Un riferimento ad un sistema segreto semi-automatico dell’era sovietica capace di lanciare missili nucleari se la leadership di Mosca fosse stata eliminata in un attacco nemico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva