Trump, la frase sull’articolo 5 della Nato scatena il caos – Sul volo verso l’Europa, a bordo dell’Air Force One, il presidente americano Donald Trump ha sollevato interrogativi significativi riguardo alla stabilità dell’Alleanza Atlantica. Rispondendo a una domanda su una possibile crisi all’interno della Nato, Trump ha sottolineato con un tono ambiguo: “Dipende dalla definizione. Ci sono diversi modi per definire l’Articolo 5”. Queste parole, pronunciate in un momento di tensione globale, hanno suscitato preoccupazioni sulla solidità della cooperazione internazionale.

Leggi anche: Devastante incendio, brucia hotel della famosa località turistica (VIDEO)

Leggi anche: Inferno di fuoco, fiamme e distruzione ovunque: isola completamente distrutta

Trump, la frase sull’articolo 5 della Nato scatena il caos

Il chiaro messaggio di Trump è che gli Stati Uniti potrebbero non intervenire automaticamente in difesa di un alleato attaccato, minando così uno dei pilastri fondamentali della Nato. In un periodo caratterizzato da conflitti in Ucraina e tensioni con la Russia, tali dichiarazioni potrebbero avere ripercussioni destabilizzanti. L’Articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica, firmato nel 1949, rappresenta il cuore del principio di difesa collettiva. L’articolo sancisce che un attacco a uno dei membri è considerato un attacco a tutti. Tuttavia, ogni Stato mantiene la libertà di scegliere le azioni da intraprendere, il che lascia spazio a interpretazioni variabili. Con la dichiarazione di Trump, l’incertezza si sposta dalla formulazione del Trattato alla sua applicazione pratica, destabilizzando il fondamento politico e legale che ha retto l’Alleanza per decenni. La fiducia, la coesione e la credibilità sono ora messe in discussione.

Il contesto e la dottrina Trump

La posizione di Trump non è del tutto nuova. Durante il suo prima mandato, aveva già criticato i membri europei della Nato per non investire abbastanza nella difesa, sostenendo che chi non contribuisce finanziariamente non merita la protezione militare. Questo approccio, noto come “pay to play“, potrebbe portare a una Nato con alleati di serie A e B, dove il supporto dipende dal contributo economico. Paesi come Germania, Spagna e Italia, che non raggiungono il 2% del PIL in spesa militare, potrebbero trovarsi dunque oggi in una posizione vulnerabile. Con queste ultime dichiarazioni, Trump introduce non solo condizioni politiche al supporto militare, ma anche un nuovo livello di incertezza sull’interpretazione degli obblighi giuridici della Nato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva