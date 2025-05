Ucraina, Trump avverte Putin: “Sta giocando col fuoco”

La pazienza dell’Ucraina nei confronti di Mosca sembra giunta al limite. Anche il presidente Trump, attraverso Truth Social, ha espresso dure critiche verso Vladimir Putin.

Ucraina, Trump avverte Putin

Attraverso Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti di Vladimir Putin: “Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)