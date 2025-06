“Un vulcano sottomarino è pronto a esplodere”, in arrivo tonnellate di lava: ecco dove

Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli eventi geologici più spettacolari mai osservati in tempo reale. A oltre 1.500 metri di profondità, a circa 300 miglia dalla costa dell’Oregon, il monte Axial – il vulcano sottomarino più attivo del Pacifico nord-occidentale – si prepara a un’eruzione imminente. Ma questa volta, il mondo potrà assistervi in diretta. Un evento unico nel suo genere, reso possibile da una sofisticata rete di osservazione subacquea, pronta a immortalare ogni istante dell’esplosione.

Una telecamera accesa nel cuore del vulcano

Grazie all’Ocean Observations Initiative, una telecamera HD è stata installata nei pressi della cima del monte Axial, permettendo al pubblico di seguire le attività vulcaniche in streaming. Le riprese, visibili sul sito Interactive Oceans, vengono trasmesse quattro volte al giorno in segmenti di 14 minuti, e mostrano un deposito di sorgenti termali in attività, soprannominato “Mushroom”, situato nel campo di sfiato ASHES. Crepe nel basalto, stuoie batteriche bianche e vermi tubicoli lasciano intravedere l’intensa attività geotermica che si cela sotto la crosta oceanica.

I segnali che precedono l’eruzione

Il vulcanologo Bill Chadwick, dell’Università Statale dell’Oregon, ha confermato che il monte Axial mostra segnali inequivocabili di inflazione: il fondale marino si sta sollevando, segno che il magma si sta accumulando con crescente pressione. Questo comportamento è simile a quello dei vulcani hawaiani, che “si gonfiano” tra un’eruzione e l’altra. Negli ultimi giorni, i sismografi hanno rilevato un rapido aumento dell’attività sismica, con terremoti in crescita costante che indicano il magma in risalita. Chadwick prevede un’escalation fino a 10.000 eventi sismici in sole 24 ore nel momento clou.

