Va al parco con la cagnolina e fa una scoperta agghiacciante: cosa trova tra i cespugli – Era un tranquillo pomeriggio di inizio giugno quando una donna, accompagnata dalla sua fidata cagnolina, ha deciso di fare una passeggiata al parco. Quella che però sembrava una serata come tante altre si è presto trasformata in un incubo ad occhi aperti, quando la cagnolina ha mostrato un comportamento insolito, annusando con insistenza una specifica area ai margini del sentiero.

Incuriosita, la donna ha deciso di seguire il suo animale, addentrandosi tra l’erba alta e i rami bassi del boschetto. È bastato poco per scoprire una scena agghiacciante: un corpo senza vita, in stato di avanzata decomposizione, giaceva nascosto tra la vegetazione. Immediatamente, la donna ha contattato le autorità locali, che sono giunte rapidamente sul luogo per avviare le indagini. Il ritrovamento è avvenuto il 1° giugno, poco dopo le 19, nell’area del boschetto del rio Cimetto, nel quartiere della Gazzera a Mestre. Il cadavere si trovava in una posizione difficilmente accessibile, ben nascosto alla vista.

Gazzera, cadavere di un uomo nascosto tra la vegetazione

Le forze dell’ordine, una volta giunte sul posto, hanno proceduto con il recupero del corpo, che risultava impossibile da identificare a causa delle condizioni in cui versava. Si è constatato subito che la morte risaliva a diversi giorni prima del ritrovamento. Le prime analisi indicano che i tratti somatici erano irriconoscibili e non sono stati rinvenuti documenti o effetti personali che possano aiutare a identificarlo. L’età, l’identità e la nazionalità della vittima rimangono per ora sconosciute. Si è dunque aperto un complesso caso investigativo che necessita di ulteriori approfondimenti per poter essere risolto.

