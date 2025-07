Vacanza finisce nel dramma: mamma perde il controllo del camper e si schianta, a bordo i due figli

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 luglio lungo la autostrada A22,tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga in direzione nord. A bordo del camper coinvolto nell’impatto si trovavano una madre e i suoi due figli adolescenti, in partenza per le vacanze estive. Il mezzo è uscito improvvisamente di strada, schiantandosi contro le barriere laterali.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il veicolo è risultato gravemente danneggiato e l’abitacolo completamente deformato. Vigili del fuoco e sanitari del 118 si sono mobilitati per prestare soccorso in condizioni di estrema urgenza.

I soccorsi e le condizioni dei ragazzi feriti

Secondo le prime testimonianze, il camper non ha coinvolto altri veicoli nell’impatto. A bordo si trovavano una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 12, che hanno riportato lesioni gravi: la giovane è stata sbalzata fuori dal mezzo, mentre il fratello è rimasto incastrato tra le lamiere.

I vigili del fuoco di Guastalla hanno lavorato con attrezzature speciali per estrarlo in sicurezza. I due fratelli sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in elicottero rispettivamente all’ospedale di Parma e al centro traumatologico di Baggiovara. Non risultano in pericolo di vita, ma le loro condizioni restano serie.

La madre, invece, è rimasta illesa ma sotto shock. Agli agenti ha raccontato di non ricordare con precisione i momenti immediatamente precedenti allo schianto.

Il padre assiste impotente all’incidente dal retrovisore

Un dettaglio drammatico aggiunge ulteriore peso alla vicenda: il padre dei due ragazzi viaggiava su un’altra auto, poco distante dal camper. Ha assistito all’intera scena dallo specchietto retrovisore e ha vissuto in diretta l’impatto senza poter intervenire. La sua testimonianza è stata raccolta dalla Polizia Stradale per contribuire alla ricostruzione della dinamica.

La famiglia, residente a Prato, era diretta verso una località turistica per iniziare le vacanze estive.

