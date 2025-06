“Vittorio Feltri sospeso”, la clamorosa decisione: cosa succede

Il noto giornalista Vittorio Feltri, figura di spicco e spesso al centro di polemiche nel panorama mediatico italiano, è stato recentemente sospeso per quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La sospensione è stata decisa dal Consiglio di disciplina in seguito a dichiarazioni rilasciate durante il programma radiofonico La Zanzara su Radio24, il 28 novembre 2024. Cosa ha detto Feltri?

Leggi anche: Mediaset tenta il colpaccio, Pier Silvio punta al noto conduttore Rai: il retroscena

Le parole di Feltri sulle proteste nel quartiere Corvetto di Milano dopo la tragica scomparsa di Ramy Elgaml

Le dichiarazioni di Feltri, relative alle proteste nel quartiere Corvetto di Milano dopo la tragica scomparsa di Ramy Elgaml, sono state considerate gravemente discriminatorie. Il giornalista aveva detto: “I musulmani, ma io gli sparerei in bocca. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”. Queste parole hanno suscitato un’immediata indignazione a livello pubblico e istituzionale.

Vittorio Feltri, le sue dichiarazioni a “La Zanzara”

“Conosco il Corvetto”, aveva proseguito Feltri, uscito in protesta dall’Ordine dei giornalisti nel 2020 e rientrato solo un anno fa. “Non frequento le periferie, perché non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli e vedere quello che combinano qui a Milano. C’è da rammaricarsi per la morte di un ragazzo? Se uno decide di fare il delinquente, che abbia 19 o 27 anni, è uguale. Cosa facciamo adesso, le analisi sociologiche sui delinquenti? Le forze dell’ordine vanno sempre rispettate, perché rappresentano la legalità”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva