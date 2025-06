News tv. “Affari Tuoi”, che beffa per Francesco: cosa l’ha indotto a fare il Dottore – Serata intensa ad Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, che ancora una volta ha regalato al pubblico colpi di scena, emozione e qualche rimpianto. Protagonista dell’ultima puntata è stato Francesco, concorrente in rappresentanza della Toscana, che ha deciso di affrontare il gioco insieme a una presenza importante nella sua vita: il fratello Luca, al suo fianco per tutta la sfida.

Leggi anche: Rai, terremoto in seconda serata: volevano cacciare Vespa per Alberto Angela, ma è successo l’imprevisto

Leggi anche: “Ma come fate?”. Pino Insegno, valanga di critiche dopo il ritorno di “Reazione a catena”

“Affari Tuoi”, che beffa per Francesco: cosa l’ha indotto a fare il Dottore

Dopo la consueta presentazione, Francesco ha aperto la sua partita con la tradizionale sequenza dei primi sei tiri. I pacchi aperti hanno cominciato a disegnare un tabellone piuttosto variegato, che ha subito attirato l’attenzione del famigerato “dottore”, la misteriosa voce che cerca di corrompere (o salvare) i concorrenti con offerte in denaro. Prima offerta: 31 mila euro. Un numero interessante, che ha fatto tentennare Francesco. Ma dopo averci pensato a lungo, ha preferito dire di no e continuare la corsa. Dopo aver rifiutato la somma, Francesco ha proseguito con altri tre lanci. Al termine, è tornato a farsi sentire il dottore, che stavolta non ha offerto soldi ma ha proposto un cambio pacco. Anche in questo caso, il concorrente ha scelto la via della prudenza e ha rifiutato.

Leggi anche: Fabrizio Corona, nuovi guai dopo la sparata su Bossetti a “Belve”

Leggi anche: “Portobello”, diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Un colpo durissimo: addio ai 300 mila euro

I successivi tre tiri hanno cambiato completamente l’atmosfera della partita. Francesco ha pescato:

Le pappardelle (simbolo della Toscana, ma di scarso valore economico nel gioco), Il pacco con 300 mila euro, la cifra massima, E infine il pacco da 50 euro.

Un duro colpo per il tabellone, che perdeva il suo premio più ambito. A quel punto, il dottore è tornato alla carica con un’altra offerta di cambio pacco, ma stavolta Francesco ha accettato. Si è diretto verso il pacco numero 6, un numero che ha detto essere “legato a una persona che non c’è più”. Con il pacco 6 tra le mani, Francesco ha effettuato altri due tiri, trovando: prima 1 euro, poi 5 mila euro. Un piccolo sospiro di sollievo: i premi alti restavano ancora in gioco. Il dottore, però, non ha mollato e ha messo sul piatto 18 mila euro. Ma anche questa volta, il concorrente toscano ha detto no. Francesco ha aperto ancora due pacchi, scoprendo: 5 euro prima e 20 mila euro poi. Il tabellone si stava assottigliando, ma il dottore ha voluto ancora provarci con un nuovo cambio pacco, rifiutato ancora una volta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva