News tv. Stasera su Rai 1 riparte “Noos”, svelato il primo ospite: bel colpo per Alberto Angela – La scienza diventa spettacolo e conoscenza: va in onda da lunedì 23 giugno su Rai 1 la nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di divulgazione. La ricetta resta la stessa: un mix di simpaticissimo intrattenimento, grazie al carisma e alla competenza di Alberto Angela, e una serie di contenuti di alto livello, portati dai suoi ospiti, esperti di vari settori.

Alberto Angela, stasera su Rai 1 riparte “Noos”, svelato il primo ospite: le anticipazioni

Questa edizione conferma la formula vincente: dall’inizio fino alla fine, la scienza diventa accessibile e appassionante, senza mai rinunciare alla qualità. In studio, Alberto Angela si affida a contributi efficaci e coinvolgenti, filmati realizzati ad hoc, e all’intervento degli esperti più autorevoli. Le attese? Fondamentali: dall’astronauta ai paleontologi, dagli etologi alla nutrizionista. Una carrellata in grado di spaziare dall’infinito dello spazio al piccolo dettaglio del corpo umano.

Novità: un tema per ogni puntata già in scaletta

Per la prima volta, ogni puntata avrà un vero “argomento di copertina” centrale. Iniziamo con due temi cardine: la “chimica dell’innamoramento” e le nuove sfide ambientali, con un focus sui cibi ultraprocessati e sul riscaldamento globale. Un modo per dare struttura alla serata, pur mantenendo l’impronta poliedrica del programma. Tra gli ospiti comparirà Jovanotti, il celebre cantautore che porterà la sua visione artistica nello studio di Rai 1. Un incontro tra mondi apparentemente distanti, che invece dialogano perfettamente: arte, scienza e curiosità umana. Merito anche di un’intuizione di Alberto Angela, che ha ringraziato Jovanotti con una IG‑story. Sui social il conduttore ha scritto, riferendosi al cantante: “È un piacere ascoltarti e scambiare racconti ed esperienze di vita”.

Oltre a Jovanotti, la prima puntata presenta una rosa di nomi di primo ordine. Avremo: Samantha Cristoforetti, astronauta e simbolo dell’esplorazione spaziale italiana, Carlo Lucarelli, celebre scrittore e divulgatore, Alessandro Chiarenza, paleontologo di fama, Edwige Pezzulli e Luca Perri, giovani e brillanti astrofisici, Elisabetta Palagi, etologa che approfondirà il comportamento animale ed Elisabetta Bernardi, nutrizionista, per parlare di alimentazione moderna. Quest’ultimo nome rappresenta il ponte con le tematiche scientifiche del formato: ogni puntata si chiude con un approfondimento medico. Nella prima, si racconteranno le grandi conquiste della Medicina moderna; tra le novità c’è una terapia neurochirurgica estremamente precisa applicata ai bambini, la rivoluzionaria tecnologia CAR‑T, utile nelle cure contro il neuroblastoma, e l’impiego di farmaci antidiabetici per la gestione dell’obesità.

