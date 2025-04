Anticipazioni “Uomini e Donne”, Gianmarco alle strette: un’altra corteggiatrice lo pianta in asso

News Tv. La nuova registrazione di Uomini e Donne regala emozioni forti e svolte inaspettate. Tra il Trono Classico e il Trono Over, non sono mancati baci appassionati, uscite di scena improvvise e dichiarazioni d’amore che hanno commosso il pubblico in studio. Ecco tutto quello che vedremo oggi, lunedì 28 aprile 2025, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. (Continua dopo le foto)

Gianmarco bacia Nadia e Cristina, ma lei abbandona il programma

Gianmarco Steri continua a far parlare di sé. Dopo un’esterna chiarificatrice con Nadia Di Diodato, i due si sono riavvicinati con un bacio appassionato. Non contento, Gianmarco ha portato in esterna anche Cristina Ferrara, con cui è scattato un altro bacio. Ma la situazione in studio si è complicata: Cristina, delusa dal comportamento del tronista, ha accusato Gianmarco di avere occhi solo per Nadia e ha deciso di lasciare il programma. (Continua dopo le foto)

Gianmarco alle strette

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è rivelato un viaggio fatto di emozioni forti, dubbi e confronti accesissimi, soprattutto grazie alla presenza di tre corteggiatrici che hanno animato il suo percorso: Francesca, Nadia e Cristina. Francesca ha deciso di abbandonare il programma, delusa dall’atteggiamento del tronista, che è rimasto con due sole corteggiatrici. La puntata che andrà in onda oggi ha dimostrato ancora una volta la forza narrativa di Uomini e Donne, capace di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Le storie dei protagonisti, tra sentimenti autentici, incomprensioni e accuse, continuano a far discutere sia dentro che fuori lo studio. Da quando è diventato tronista, Gianmarco ha perso il suo appeal. E ora pare che le sue corteggiatrici siano in fuga. Giammarco sarà costretto a chiudere il trono in anticipo?

