“Ho portato mio figlio dall’esorcista”, l’ex del Grande Fratello sconvolge tutti nell’intervista Tv

News Tv. “Ho portato mio figlio dall’esorcista”, l’ex del Grande Fratello sconvolge tutti nell’intervista a “Belve”. Esistono momenti in cui il passato riaffiora, chiedendo di essere affrontato. Non si tratta del passato che si dipana sotto i riflettori, ma di quello intimo, intricato di traumi, tentativi di riscatto e fragilità ancora irrisolte. Quando emergono relazioni delicate, come quella tra madre e figlio, le parole si caricano inevitabilmente di emozione e verità. Un volto noto dei reality Mediaset, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, si è raccontata senza filtri facendo anche una dichiarazione choc su un’esperienza passata che ha visto coinvolto anche il figlio piccolo.

L’ex gieffina choc a “Belve”

Una delle ex vincitrici del Grande Fratello, oggi lontana dai riflettori, ha scelto di raccontarsi in un’intervista profonda e, a tratti, scioccante. Durante una trasmissione televisiva dal tono schietto e incisivo, ha parlato senza filtri della sua maternità, delle sue difficili origini e di un presente segnato da una certa distanza emotiva dal figlio adolescente.

L’intervista a “Belve”: il racconto sul figlio

Durante la conversazione, l’ex gieffina ha affrontato il rapporto con il figlio Domiziano, 16 anni, nato dal suo primo matrimonio. “Tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti”, ha ammesso con disarmante sincerità. Ha descritto il giovane come “troppo serio”, aggiungendo: “È nato vecchio”.

