Caterina Balivo, lo spoiler improvviso su “La Volta Buona”: cosa succede

News TV. Nonostante sia passato poco tempo dalla chiusura dell’ultima stagione, La Volta Buona è già pronta a far parlare di sé. Il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, tornato in grande stile nella fascia pomeridiana dell’ammiraglia, ha ottenuto numeri solidi e conferme importanti. Il ritorno è stato ufficializzato nei Palinsesti Rai 2025-2026, ma oggi è stata proprio la conduttrice, in un’intervista al quotidiano Il Tempo, a lasciarsi sfuggire uno spoiler che ha acceso la curiosità dei fan.

“Più inviati e più storie dal vivo”: lo spoiler inaspettato

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha rivelato una delle novità in cantiere per la prossima edizione del programma. Con naturalezza, ha lanciato una frase che suona già come un’anticipazione: “Avremo sicuramente un parterre di inviati più nutrito, ci piace uscire dallo studio perché il nostro, torno a dire, è un people show…”

La missione dichiarata è quella di rendere La Volta Buona sempre più immersiva, dinamica, lontana dalla rigidità del classico salotto televisivo. E non è tutto: la Balivo ha ammesso anche un desiderio personale, quello di poter condurre delle interviste one to one con ospiti che abbiano qualcosa di profondo da raccontare, anche al di là della notorietà: “Vorrei poter fare dei one to one anche con più persone che hanno costruito qualcosa al di là della loro popolarità…”

