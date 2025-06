News Tv., “Chi può batterci?”, Liorni e 5 super Vip contro il pubblico: si scatena la sfida dell’estate. C’è un’energia nuova che si accende su Rai1, un mix esplosivo di gioco, spettacolo e colpi di scena. Dopo il successo della speciale anteprima di settembre, un format fuori dagli schemi torna a imporsi nel sabato sera estivo. Ma stavolta non si tratta solo di quiz: in gioco ci sono anche la logica, la velocità mentale e una buona dose di ironia. E al centro di tutto, una sfida corale che accende la voglia di mettersi in gioco.

Marco Liorni lancia la sfida al pubblico Rai

E in prima linea c’è ancora lui, Marco Liorni, instancabile protagonista della stagione tv Rai. Dopo un anno ricco di successi, al conduttore manca solo l’ultimo scalino di un vero e proprio tour de force televisivo: il ritorno a L’Eredità in autunno. Prima però, Liorni ha scelto di regalare al pubblico un’ultima sorpresa prima della pausa estiva, mettendosi alla guida – e al centro – di uno show che promette di diventare il cuore dell’intrattenimento estivo Rai.

Come ha raccontato con sincerità, gli impegni sul set lo hanno costretto a trascurare un po’ la famiglia. “La cosa più importante sarà stare vicino ai miei figli e a mia moglie. Negli ultimi mesi sono stato così preso dal lavoro che ho tolto loro più di qualcosa” ha confessato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma non ha voluto rinunciare a questo progetto: “Chi può batterci?” è il suo modo per salutare il pubblico, con leggerezza e passione, prima di godersi finalmente un’estate in compagnia dei suoi affetti più cari.

Marco Liorni guida “Chi può batterci?” tra quiz e adrenalina

Da domani, sabato 7 giugno, in prima serata su Rai1, tornano le nuove puntate di “Chi può batterci?”, il family game show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. A condurre – e questa è la prima sorpresa – è di nuovo Marco Liorni, che si mette in gioco non solo come conduttore, ma anche come giocatore, al comando di una squadra di sei Vip pronti a tutto.

A sfidarli? 101 concorrenti scelti tra il pubblico in studio, armati di astuzia e voglia di vincere. Un format che cambia le regole del classico quiz televisivo e lo trasforma in uno show coinvolgente, dinamico e partecipato. Vediamo tutte le curiosità sull’attesissima puntata che andrà in onda domani sera alle 21:30 sull’ammiraglia Rai.

