Colpo di scena a “Uomini e Donne”: Gemma e Arcangelo sono già in crisi

News Tv. La favola è durata poco. Dopo un primo appuntamento carico di emozione e un bacio che sembrava aver riacceso la speranza di Gemma Galgani, l’incantesimo si è infranto. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 aprile, il cavaliere Arcangelo ha lasciato tutti senza parole con una dichiarazione che ha colpito duramente Gemma, ancora visibilmente coinvolta dalla passione del primo incontro. (Continua dopo le foto)

Il triangolo che nessuno si aspettava

Arcangelo ha ammesso di non voler rinunciare alla conoscenza di Marina. “Io sono uscito domenica sera con Marina, ma Gemma l’ho vista lunedì mattina”, ha raccontato Arcangelo con disarmante sincerità. Il cavaliere ha cercato di spiegare la sua posizione, sottolineando come un bacio, per quanto coinvolgente, non significhi necessariamente esclusività: “Il bacio con Gemma non ha annullato nulla, ci siamo comunque sentiti”. Marina, presente in studio, ha appoggiato la sua visione: “Si possono frequentare più persone, come è giusto che sia”. Un triangolo sentimentale che, in perfetto stile Uomini e Donne, ha subito infiammato il dibattito. (Continua dopo le foto)

Lo scontro con Tina e il dolore di Gemma

A peggiorare la situazione, i consueti interventi pungenti di Tina Cipollari, che non ha perso occasione per stuzzicare Gemma: “Vista la passione travolgente dell’altra volta, non mi aspettavo questa tua dichiarazione. Comunque fai bene a frequentare altre signore”, ha detto ironicamente. Ma la dama torinese ha accusato il colpo: “Sì, non me l’aspettavo, però non si possono avere queste frequentazioni con delle continue interferenze”, ha dichiarato, lanciando una frecciata all’opinionista. La risposta di Tina non si è fatta attendere: “Per l’ennesima volta te la prendi con me? Marina si è seduta perché lui l’ha cercata, mica per me”. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi.

