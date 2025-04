“Uomini e Donne”, il duro attacco di Francesca a Gianmarco: cos’è successo

Personaggi Tv. Dopo settimane di silenzio, Francesca Polizzi è tornata a farsi sentire e lo ha fatto con un lungo sfogo su Instagram. La corteggiatrice, che aveva deciso di autoeliminarsi da Uomini e Donne, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti, rispondendo alle accuse ricevute sui social e chiarendo il motivo della sua improvvisa sparizione da TikTok e Instagram. Secondo molti utenti, Francesca avrebbe cercato di attirare l’attenzione su di sé scomparendo dai radar digitali, ma la verità pare sia ben diversa. (Continua dopo le foto)

Il distacco freddo di Gianmarco Steri

Cosa è successo realmente tra Francesca e Gianmarco nel dating show di Maria De Filippi? Inizialmente Gianmarco Steri sembrava molto coinvolto da Francesca, ma nel corso delle settimane qualcosa si è incrinato. Dubbi sulla sincerità di lei, incomprensioni, scontri e un clima sempre più teso hanno portato Francesca a scegliere di andarsene. Una decisione che non ha minimamente scosso Gianmarco, il quale, anzi, ha affermato di volerla eliminare. Secondo il tronista, “se prima poteva essere la scelta giusta, ora non lo è più”, lasciando intendere un cambio radicale nel suo approccio alla conoscenza. (Continua dopo le foto)

La delusione dopo il gesto d’amore

Nel suo lungo messaggio social, Francesca racconta di aver deciso di mettere da parte una parte importante della sua vita – il suo spazio creativo sui social – per dimostrare a Gianmarco Steri il suo reale interesse. “Mi sono messa nei suoi panni e ho rinunciato ai social per rispetto di Gianmarco. Era il mio modo per dire: ‘Posso farne a meno, per me la vita è altro’”, scrive la corteggiatrice, sottolineando come la sua scelta fosse stata dettata dalla volontà di rassicurare il tronista e dimostrargli una sincerità che, a suo dire, non è stata ricambiata. Ma oggi, a bocce ferme, Francesca rivendica la sua identità: “Ho imparato che non bisogna annullarsi per nessuno”, un messaggio forte, che ha colpito molti fan della trasmissione.

