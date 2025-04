Nathaly Caldonazzo, la foto davanti alla salma di Papa Francesco scatena la bufera

Personaggi Tv. Tra le migliaia di fedeli accorsi a San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, anche volti noti del mondo dello spettacolo hanno scelto di esserci. Tra questi, Nathaly Caldonazzo, che ha deciso non solo di partecipare al tributo silenzioso nella basilica vaticana, ma anche di condividere l’esperienza con i propri follower. La showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto della salma del Pontefice nella bara, accompagnandolo con un messaggio semplice ma diretto: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”, aggiungendo l’hashtag #beatigliultimiperchésarannoiprimi. Questo gesto ha scatenato un’ondata di indignazione sui social. (Continua dopo le foto)

L’indignazione del web: gesto inopportuno?

La scelta della Caldonazzo di trasformare un momento privato in contenuto pubblico ha acceso immediatamente il dibattito. Tra i commenti al post, sono tanti coloro che hanno manifestato disapprovazione, accusandola di aver mancato di rispetto alla figura del Papa e al momento di raccoglimento. “Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni?”, scrive un utente. E ancora: “Capisco le testate giornalistiche, ma una persona comune che scatta e posta una foto di un defunto è di una bassezza unica”. Il tono generale è quello della critica verso un’eccessiva spettacolarizzazione del lutto, in un’epoca in cui tutto diventa contenuto social. (Continua dopo le foto)

Silenzio da parte della showgirl

Al momento, Nathaly Caldonazzo non ha risposto pubblicamente alle accuse o ai commenti critici. Nessuna dichiarazione, nessuna giustificazione: un silenzio che, per alcuni, sa di indifferenza, per altri di rispetto. È possibile che la showgirl abbia semplicemente voluto condividere un momento personale di fede e commozione, ma il confine tra intimità e spettacolo, soprattutto sui social, è oggi più labile che mai. E in casi così delicati, la sensibilità dell’opinione pubblica tende ad alzarsi, pretendendo discrezione. Pochi minuti fa, Nathaly Caldonazzo ha deciso di rimuovere il post, probabilmente per mettere a tacere la polemica.

