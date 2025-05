News tv. “Devo dire una cosa su Bianca”: Del Debbio, l’annuncio commuove tutti – Martedì sera diverso dal solito per i telespettatori di Rete 4. Il talk politico più seguito della rete, “È sempre CartaBianca”, non è andato in onda il 6 maggio, lasciando il pubblico spiazzato. Al suo posto, in palinsesto all’ultimo minuto, è comparso il film cult “Il miglio verde” con Tom Hanks. Un cambio che ha fatto immediatamente scattare l’allarme: che fine ha fatto Bianca Berlinguer? (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, Milly Carlucci annuncia il cast completo

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi rinuncia a poche ore dall’inizio: il colpo di scena

Del Debbio, le parole su Bianca Berlinguer commuovono (VIDEO)

A rispondere è stata la diretta interessata. In una dichiarazione all’Adnkronos, Bianca Berlinguer ha rassicurato i suoi fan: “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave.” Nessun dettaglio ulteriore, ma tanto basta per tranquillizzare i più preoccupati. L’assenza non sembra legata a nulla di serio, e il ritorno della giornalista in onda è previsto per martedì 13 maggio. (continua a leggere dopo le foto)

Del Debbio, il messaggio su Bianca Berlinguer tocca il cuore

Il dietro le quinte della trasmissione racconta di una puntata già confezionata, con ospiti confermati e temi caldi all’ordine del giorno. Al centro della scaletta c’erano:

Il Conclave imminente in Vaticano, con tutte le curiosità sul clima che si respira tra i cardinali.

in Vaticano, con tutte le curiosità sul clima che si respira tra i cardinali. La situazione in Ucraina , ancora in bilico tra diplomazia e scontri.

, ancora in bilico tra diplomazia e scontri. E ovviamente, la foto virale di Donald Trump vestito da Papa, diventata un fenomeno social e politico insieme.

Tutto era pronto per la diretta, ma l’indisposizione ha bloccato Bianca Berlinguer proprio a un passo dal via. E sulla sua assenza è intervenuto Paolo Del Debbio, al programma “4 di Sera”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva