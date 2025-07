News Tv, l’atmosfera a Viale Mazzini si presenta particolarmente complessa alla vigilia della nuova stagione televisiva. Il programma “Domenica In”, punto di riferimento del palinsesto domenicale della Rai, si trova privo di una conduzione definita e al centro di tensioni interne e decisioni dirigenziali che mettono a rischio la stabilità del format. Mara Venier, storica presentatrice della trasmissione, rischia di essere esclusa dal ruolo che ha ricoperto a lungo, nonostante il contributo dato al successo in termini di share negli anni recenti.

Contrasti tra Mara Venier e la direzione Rai

Durante un incontro con i vertici Rai, la presentatrice avrebbe espresso disponibilità a una partecipazione limitata e a condizioni precise. Tuttavia, la proposta della rete – la conduzione congiunta con Gabriele Corsi – sarebbe stata presentata come una decisione già presa, senza il coinvolgimento diretto della Venier. Tale modalità ha generato una profonda insoddisfazione nella conduttrice, che ha percepito la scelta come una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Assenze e segnali durante la presentazione dei palinsesti

Le tensioni sono emerse in modo evidente in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, dove è stata ufficializzata la presenza di Gabriele Corsi. L’assenza di Mara Venier all’evento, giustificata ufficialmente da impegni personali, è stata interpretata come un chiaro segnale di distanza dal nuovo orientamento editoriale. Secondo fonti vicine alla produzione, la conduttrice avrebbe accettato di partecipare solo nella prima parte di Domenica In, affiancata dalla sua squadra storica e da un partner scelto da lei, indicato inizialmente in Tommaso Cerno, poi escluso dalla direzione.

Il quadro si è ulteriormente complicato con la notizia della rinuncia di Fabio Pastrello al ruolo di capo progetto. Come riportato da Davide Maggio, Pastrello avrebbe accettato un nuovo incarico al Grande Fratello, collaborando con Simona Ventura. Questa decisione rappresenta un ulteriore elemento di instabilità per la trasmissione, già segnata da incertezze organizzative.

