“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento

News tv. Durante la puntata di È sempre Cartabianca andata in onda il 24 giugno, Enzo Iacchetti ha partecipato in collegamento da casa con Bianca Berlinguer, esprimendo il suo sdegno per la delicata e conflittuale situazione politica globale e criticando il silenzio delle istituzioni italiane. Lo sfogo in diretta Tv, durissimo, è stato rivolto in particolare alla Premier Giorgia Meloni. L’intervento dell’ospite ha scatenato un acceso dibattito sia nello studio di Rete 4 che sui social.

Le dichiarazioni di Enzo Iacchetti

Già in una precedente apparizione, Iacchetti aveva commentato il comportamento della premier Giorgia Meloni riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando: “Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà. Mi basterebbe questo per capire che sono in una Nazione che ha senso di esistere”.

È sempre Cartabianca, Iacchetti e il duro intervento contro Meloni

Nella nuova puntata di È sempre Cartabianca, Iacchetti ha espresso il suo disagio per l’orrore della guerra e il silenzio su Gaza, affermando: “Spero che qualcuno si svegli anche dall’altra parte, ad avere un’espressione di pietà per ciò che sta accadendo a Gaza. Per i bambini, i civili, per le cose impossibili per un animo cristiano”. Il suo appello è radicato in un sentimento di impotenza. “Inutile dire che siamo cristiani, per le famiglie. Non ci scalfisce che ci sono 20mila bambini morti? Io non posso andare a letto pensando chissà domani se c’è caldo o freddo, se c’è sole o se sono in vacanza”.

