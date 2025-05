News Tv. Nella puntata del 22 maggio 2025 di Uomini e Donne, il pubblico assiste a uno degli scontri più accesi della stagione. Protagonisti: Gemma Galgani, Arcangelo, Marina e Cinzia, coinvolti in un intreccio sentimentale fatto di incomprensioni, accuse e colpi di scena. Il momento più assurdo della puntata è arrivato già all’inizio con le dure parole di Arcangelo rivolte a Gemma, con le quali il cavaliere ha scatenato una vera e propria tempesta emotiva. Poi la sorpresa sul finale, quando Marina prende una decisione che spiazza tutti.

Gemma e Arcangelo, l’ultimo confronto

La puntata si apre con Gemma Galgani, Marina e Cinzia sedute al centro studio, mentre di fronte a loro si posiziona Arcangelo, il cavaliere al centro dell’attenzione. Nonostante la relazione con Gemma sia ormai conclusa, la dama torinese chiede un ultimo confronto, convinta che dietro la rottura vi siano influenze esterne. In un filmato andato in onda, i due si incontrano nel camerino. “Non ho nessuna pressione dall’esterno. Non me la sento di continuare questa cosa,” chiarisce Arcangelo. Ma Gemma non si arrende: “Tu ti sei imposto di non provare interesse nei miei confronti.” Lo scambio si fa sempre più teso, con Arcangelo che ribadisce il suo disinteresse: “È stata solo una questione di ormoni. Ho perso l’interesse.” Una chiusura netta che non convince Gemma, ma che segna una frattura definitiva tra i due.

“Uomini e Donne”, la sfuriata di Gemma contro Arcangelo: “Sei un essere immondo”

Dopo la rottura con Gemma, Arcangelo ha deciso di uscire in esterna con Cinzia. La dama racconta un incontro piacevole e ricco di intesa: “Siamo stati a cena benissimo. Poi, durante il tragitto per la stanza, ci siamo baciati.” Il racconto infastidisce Gemma, ma le sorprese non sono finite. Entrato in studio, Arcangelo si dirige senza esitazione verso Marina, la dama rimasta in silenzio fino a quel momento, e davanti a tutti ammette: “Io voglio Marina.” Una dichiarazione pubblica che ribalta le carte in tavola e scatena la furia di Gemma, che accusa tutti di falsità: “Siete penosi, privi di morale! Da dove siete uscite? Quando lui era seduto lì, nessuna se lo filava, poi è uscito con me e siete spuntate come funghi!” Gemma si è infuriata e ne ha dette di ogni.

