News tv. ”Del Debbio dimagrito, Berlinguer illuminata e…”. Il famoso contro Rete 4: “Non è una rete televisiva”, cosa succede – Sembra che a Rete 4 stia andando in onda il reality più inatteso della stagione: “Dimagrisci, ringiovanisci, risplendi!”. Non è il titolo di un nuovo programma, ma l’effetto collaterale (molto evidente) che sta attraversando alcuni dei volti più noti della rete. (continua a leggere dopo le foto)

Il famoso contro Rete 4: ”Del Debbio dimagrito, Berlinguer illuminata e…”, cosa succede

Ad accendere i riflettori su questa rivoluzione estetica in atto a Mediaset è stato il giornalista Giuseppe Candela, con un tweet che ha già fatto il giro del web: “Del Debbio dimagrito, Brindisi tirato e nuovo look, Berlinguer illuminata come la Madonna. Praticamente Rete 4 non è una rete televisiva ma una sede distaccata di Marc Mességué”. E noi, ovviamente, non potevamo ignorare questa segnalazione così… visivamente lampante. Vi pare? (continua a leggere dopo le foto)

Del Debbio dimagrito, Brindisi tirato e nuovo look, Berlinguer illuminata come la Madonna. Praticamente Rete 4 non è una rete televisiva ma una sede distaccata di Marc Mességué. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 28, 2025

Il famoso contro Rete 4: ”Non è una rete televisiva”

Tra i primi a stupire il pubblico, Paolo Del Debbio: abituati a vederlo nei suoi panni “burberi ma bonari” dietro al tavolo di Dritto e rovescio, ora gli spettatori si sono trovati davanti un Del Debbio visibilmente dimagrito, quasi da non riconoscerlo. Addio pancetta, addio look da professore di provincia in pensione: Del Debbio sembra aver scoperto il piacere delle taglie slim. Non si sa se sia frutto di una dieta ferrea, di una folgorazione sulla via di Marc Mességué o di una rinnovata vanità, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. E gli ascolti ringraziano, perché l’effetto “nuovo Del Debbio” si è tradotto in un fiume di commenti (e meme) sui social.

