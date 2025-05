News tv. Garlasco, il vigile del fuoco smentisce l’alibi: scintille in diretta tra Bruzzone e De Rensis – A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi, una nuova testimonianza potrebbe rimettere in discussione l’intera vicenda giudiziaria. Il delitto di Garlasco, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, torna sotto i riflettori con una rivelazione inattesa: un ex vigile del fuoco, oggi in pensione, avrebbe fornito dichiarazioni in grado di mettere in dubbio l’alibi di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. (continua a leggere dopo le foto)

Garlasco, il vigile del fuoco smentisce l’alibi: scintille ad “Ore 14” tra Bruzzone e De Rensis

La vicenda è stata approfondita nel corso della puntata di lunedì 5 maggio di Ore 14, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2. A discuterne in studio, tra gli altri, Antonio De Rensis, legale di Stasi, e la criminologa Roberta Bruzzone. Il testimone in questione, che avrebbe avuto rapporti di conoscenza con la madre di Sempio, ha riferito di aver incontrato proprio lei la mattina del 13 agosto 2007 a Vigevano, cioè il giorno dell'omicidio. Se confermata, questa informazione potrebbe smentire l'alibi fornito dalla famiglia Sempio, che aveva prodotto uno scontrino del parcheggio come prova dell'assenza del figlio da Garlasco nell'orario del delitto.

“Ore 14”, si torna a parlare del delitto di Garlasco

La madre di Andrea Sempio, convocata dai carabinieri, si è avvalsa della facoltà di non rispondere, in quanto parente stretta dell'indagato. Un dettaglio però ha colpito gli inquirenti: la donna avrebbe accusato un malore proprio nel momento in cui veniva fatto il nome del vigile del fuoco. Intanto, proseguono le indagini da parte della Procura, che ha deciso di eseguire un incidente probatorio su alcuni reperti mai analizzati prima, ritrovati sulla scena del crimine. Si tratta di elementi che potrebbero aprire a nuove piste investigative. Sono inoltre al vaglio i movimenti, gli orari e i contatti di alcuni amici del fratello di Chiara Poggi, compreso Andrea Sempio, che oggi risulta indagato per omicidio in concorso.

