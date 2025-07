News tv. “Grande Fratello 19”: spunta la data di messa in onda: tutte le novità – Archiviata l’ultima edizione tra polemiche e momenti cult, la gigantesca macchina del Grande Fratello si è già rimessa in moto. La diciannovesima edizione del reality di Canale 5 è ufficialmente in preparazione, e nonostante il silenzio di Mediaset, i primi segnali sono inequivocabili: casting aperti, voci di corridoio che si fanno sempre più insistenti e una sola certezza al momento quella della conduzione.

Leggi anche: Michelle Hunziker innamoratissima, chi è il nuovo fidanzato: il retroscena sul primo incontro

Leggi anche: “Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO)

Alfonso Signorini resta al timone, ma cambia (quasi) tutto il resto

Al timone del programma ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini, ormai volto insostituibile per il reality di Cologno. Resta da capire però chi lo accompagnerà in studio. Dopo una stagione che ha visto Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Beatrice Luzzi affacciarsi nel dibattito, sembra che entrambe siano destinate a uscire di scena. E così, tra i nomi che circolano per una possibile “poltrona rossa”, spuntano Anna Pettinelli, che potrebbe debuttare in un ruolo inedito, e Stefania Orlando, veterana della casa più spiata d’Italia ma per la prima volta dall’altra parte del vetro. Per quanto riguarda Rebecca Staffelli, l’esperta dei social, il suo ruolo sarebbe ancora in bilico. Nessuna conferma al momento né su di lei né sull’eventuale nuova figura che potrebbe raccoglierne il testimone.

Primi nomi (non ufficiali) e qualche candidatura eccellente

Siamo ancora lontani dalla rosa definitiva dei concorrenti, ma i soliti ben informati hanno iniziato a svelare i primi nomi finiti sul taccuino degli autori. Secondo indiscrezioni, tra i vip contattati ci sarebbero Paola Barale, Raz Degan, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Va detto, però, che nella storia del reality i primi nomi trapelati raramente hanno poi varcato davvero la porta rossa: scaramanzia? Strategia? Tra chi invece si è autocandidato pubblicamente c’è Nunzio Stancampiano, reduce da un’esperienza non proprio memorabile a L’Isola dei Famosi. Difficile, almeno per ora, immaginare un suo ritorno sul piccolo schermo targato Mediaset. Più interessante invece potrebbe essere il profilo di Nehellenia, concorrente di Drag Race Italia, che ha dichiarato di aver già sostenuto un provino per il Grande Fratello. La sua presenza porterebbe una ventata di novità in termini di rappresentazione e stile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva