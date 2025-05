News Tv. “È lui che la vuole su Rai 1”, indiscrezione bomba: Barbara D’Urso torna in Tv? Una delle conduttrici più divisive della TV italiana potrebbe presto riapparire sul piccolo schermo dopo due anni di stop. A seguito dell’addio forzato a Mediaset, Barbara si è dedicata a progetti personali lontano dai riflettori lasciando sempre uno spiraglio aperto per un possibile ritorno in scena. Quel momento potrebbe arrivare molto presto, ma stavolta, dietro le quinte, c’è un regista inaspettato e influente.

Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset

L’ultima immagine di Barbara D’Urso in onda risale all’estate del 2023, quando – tra uno “col cuore” e un’espressione teatrale – ha chiuso la sua lunga parentesi a Mediaset senza nemmeno un vero commiato. Dopo anni passati a dominare il daytime con programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice è stata messa da parte con un silenzio glaciale. Nessun addio in diretta, nessun ringraziamento ufficiale. Solo una nota stampa e una sostituzione annunciata come se nulla fosse.

Un epilogo quasi surreale per una figura che aveva fatto di Canale 5 la sua casa e che, nel bene o nel male, aveva garantito ascolti solidi e presenza costante nell’immaginario pop italiano. Il rapporto con l’azienda, un tempo saldo e blindatissimo, si è incrinato nel giro di pochi mesi. “Ho saputo tutto dai giornali”, disse lei, con una punta di amarezza e dignità, lasciando intendere che l’uscita non fosse stata né concordata né condivisa.

Da lì in poi, un lungo silenzio mediatico, rotto solo da apparizioni sui social e presenze mirate in teatro e all’estero. Ma chi pensava che la storia televisiva di Barbara D’Urso fosse definitivamente archiviata, potrebbe doversi ricredere.

Barbara D’Urso pronta al ritorno in TV

Barbara D’Urso, ex regina di Mediaset e dei picchi d’ascolto pomeridiani, potrebbe tornare in televisione. E non su una rete qualsiasi, ma addirittura su Rai 1, la madre di tutte le emittenti italiane. A lanciare l’indiscrezione è stato Salvatore Merlo in un articolo pubblicato su Il Foglio, in cui si svela che il ritorno sarebbe previsto per gennaio 2026, con un programma del venerdì pomeriggio.

Il genere? Quello che più le si addice: emotainment, ovvero quel mix iper-calorico di lacrime, sorrisi, confessioni e drammi da salotto, che tanto ha fatto discutere e allo stesso tempo incollato milioni di spettatori davanti allo schermo.

