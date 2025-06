News Tv. “L’Isola dei Famosi”, chi è stato eliminato: colpo di scena in puntata. Una serata che sembrava scorrere secondo copione si è trasformata in un ribaltamento spettacolare, tra eliminazioni lampo, decisioni inaspettate e un’isola segreta che promette nuove strategie. Mercoledì 11 giugno, Veronica Gentili ha condotto il sesto appuntamento dell’ L’Isola dei Famosi 2025 su Canale 5, supportata dall’energia di Simona Ventura in studio e dalla presenza sul campo di Pierpaolo Pretelli. Ma è stato un televoto flash a cambiare tutto.

Isola dei Famosi: eliminazioni e tensione in diretta

La puntata si è accesa con l’attesissimo verdetto del televoto settimanale. In nomination c’erano Teresanna, Loredana e Jasmin Salvati. Il pubblico ha deciso di premiare la prima con un netto 42,94%, seguita da Loredana al 38,31%. È stata invece Jasmin Salvati a pagare lo scotto dell’esposizione mediatica, venendo eliminata con appena il 18,75% delle preferenze.

Ma i colpi di scena non si sono fermati qui: la produzione ha annunciato un televoto flash che ha scosso ulteriormente gli equilibri del gioco. Nessuno era al sicuro.

Televoto flash: Paolo Vallesi fuori a sorpresa

In una manciata di minuti è arrivato il secondo verdetto: il televoto lampo ha salvato Omar, Patrizia, Chiara e Jey, condannando invece Paolo Vallesi, che ha raccolto solo il 12,10% dei voti. Un risultato che ha lasciato l’artista visibilmente scosso, così come il pubblico, che non si aspettava un’uscita così improvvisa.

Ma come spesso accade in questo reality, quando tutto sembra perduto, si apre un nuovo varco. Ed è stato proprio Veronica Gentili a rivelare ai due eliminati un’opportunità segreta, ignota anche al resto dei naufraghi.

