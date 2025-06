News TV. “L’Isola dei Famosi”, chi è stato eliminato e chi sono i concorrenti in nomination. La settima puntata del reality di Canale 5 andata in diretta ieri, 16 giugno, ha regalato ai telespettatori colpi di scena, sorprese dai familiari e nuove dinamiche tra i naufraghi. Uno dei concorrenti tuttavia ha dovuto lasciare l’Isola per volere del televoto.

Leggi anche: “Ti piace fare la vittima”. L’Isola dei Famosi, volano gli stracci tra Cristina e Patrizia a poche ore dalla diretta

Leggi anche: Sbarca la Lucarelli: colpo di scena all’Isola dei Famosi, cosa farà Selvaggia

Isola dei Famosi edizione 2025: emozioni e scintille

In questa edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, le dinamiche di gruppo si fanno incandescenti. Sette settimane di prove estenuanti e cibo scarso stanno logorando i concorrenti, che faticano sempre più a mantenere la calma. Ogni nuova puntata accende discussioni e nuove strategie. E proprio ieri sera il pubblico ha assistito a momenti toccanti e a tensioni esplosive, tra riabbracci familiari e scontri accesi in studio.

Leggi anche: “Iniziamo a giocare”. L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza medita vendetta: cosa succede

Sorprese dai cari e polemiche in diretta

Nel corso della serata, alcuni naufraghi hanno potuto vivere attimi di commozione grazie all’arrivo a sorpresa dei loro cari: Giovanni, marito di Teresanna Pugliese; la compagna di Omar Fantini; il fratello di Jey; e le sorelle di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi sono approdati in Honduras. Momenti toccanti, spezzati però dai pungenti commenti in studio: Selvaggia Lucarelli ha attaccato frontalmente sia Mirko Frezza che Mario Adinolfi. Per quest’ultimo, la serata ha riservato anche un momento personale: una videochiamata con la moglie. Più controversa la scelta di Mirko Frezza, che ha deciso di interrompere la telefonata con la figlia pur di “non perdere il riso”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva