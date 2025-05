News Tv. “L’Eredità”, l’edizione si chiude nella bufera: polemica a poche ore dallo Speciale. Il venerdì sera su Rai 1 si preannuncia più brillante del solito. A partire dalle 21:30 di oggi – 2 maggio -, gli occhi degli spettatori saranno puntati su L’Eredità – Tutti in viaggio, lo speciale in prima serata del celebre quiz condotto da Marco Liorni. Un appuntamento attesissimo che promette sorprese, momenti emozionanti e una gara inedita tra sei coppie vip, pronte a sfidarsi con intelligenza, ironia e spirito di solidarietà. Ma mentre cresce l’attesa per questa nuova formula del game show, continua a far discutere quanto accaduto nella puntata del 1° maggio, andata in onda nel consueto orario pre-serale. Lì, la Ghigliottina ha scatenato un’ondata di critiche sul web. Ma cosa è successo? (Continua a leggere dopo la foto…)

“Tutti in viaggio”: lo speciale de “L’Eredità” in prima serata

C’è grande fermento attorno alla puntata di questa sera, 2 maggio 2025, quando L’Eredità si trasformerà in un evento in prima serata con lo speciale dal titolo Tutti in viaggio. L’idea nasce dalla voglia di celebrare l’arrivo della bella stagione, con una competizione a tema vacanze che unisce gioco e solidarietà. A condurre, come sempre, l’elegante e puntuale Marco Liorni, stavolta affiancato da una squadra d’eccezione. (Continua a leggere…)

Un cast stellare: grande attesa per lo Speciale di stasera

In gara ci saranno sei coppie vip: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini. Volti noti del cinema, della televisione e della comicità che si metteranno alla prova tra giochi, indovinelli e prove a eliminazione, per arrivare fino alla celebre Ghigliottina.

Il montepremi in palio? Sarà interamente devoluto a Emergenza Sorrisi Ets, l’associazione che offre interventi chirurgici salvavita ai bambini dei Paesi in via di sviluppo. Un motivo in più per sintonizzarsi su Rai 1 e lasciarsi coinvolgere da una serata che promette tanto divertimento ma anche momenti di riflessione. E, come anticipato dalla produzione, non mancheranno ospiti speciali e intrattenimento musicale, per un’atmosfera che si preannuncia ricca di emozioni. A gettare qualche ombra su un inizio così scoppiettante ci sono tuttavia le polemiche scaturite dall’ultima puntata trasmessa. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’Eredità e la Ghigliottina del 1 maggio: malcontento sul web

Mentre cresce la curiosità per lo speciale di stasera, è impossibile non tornare con la memoria a ieri sera, quando la tradizionale puntata de L’Eredità ha fatto da prologo a quella che si è trasformata in una vera e propria discussione social. Il protagonista, ancora una volta, è stato Antonio, ingegnere toscano già noto ai fan del programma. Tornato campione dopo la vittoria del concorrente Mauro, Antonio si è ritrovato in una serata complicata, tra spareggi infiniti e risalite inaspettate.

