“Like a Star”, ombre sul ritorno di Amadeus in prima serata: “C’è un grande problema…”

News Tv. Like a Star, il nuovo show di Amadeus su Nove, è finalmente arrivato in prima serata tra grandi aspettative e qualche tensione di troppo. Dopo l’addio clamoroso alla Rai, il conduttore ha scommesso tutto su un progetto che mira a ridefinire l’intrattenimento musicale in TV. Ma dietro la brillante confezione del format e la promessa di uno spettacolo innovativo, si cela un dettaglio che potrebbe rivelarsi un ostacolo non da poco.

Il ritorno di Amadeus in prima serata

Non c’era occasione più attesa. Dopo aver dominato il Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive e aver lasciato il servizio pubblico al suo apice, Amadeus ha fatto una scelta di rottura: voltare pagina e approdare su Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Una mossa coraggiosa, che ha suscitato curiosità e clamore. Ma la nuova avventura non ha avuto un decollo immediato. I primi format post-Rai si sono scontrati con l’indifferenza del pubblico e con ascolti non all’altezza del nome che li conduceva.

Like a Star, un format che punta in alto

Ora, con Like a Star, Amadeus torna all’attacco. Il programma è stato lanciato ieri, 14 maggio, alle 21:30 su Nove e in contemporanea su discovery+, con una struttura inedita: otto puntate, sette eliminatorie e una finale che incoronerà il vincitore. Ma ciò che distingue il format è l’anima del progetto. Qui non si cerca la somiglianza fisica, ma l’essenza artistica del cantante amato. Le squadre – composte da persone comuni – si uniscono sul palco per omaggiare un’icona, non per imitarla. L’obiettivo è “diventare una stella” per una sera, in un contesto che rifiuta il trash e punta sull’emozione condivisa. A giudicare le performance: Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical, una triade di nomi scelti con intelligenza e varietà.

