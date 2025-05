Travolta dalle polemiche per il selfie con il Papa: la vip italiana rompe il silenzio sul gesto controverso

News tv. La nota celebrity italiana è finita al centro di una bufera mediatica dopo aver condiviso una foto controversa sui social media. Consapevole dell’errore commesso, ha sentito la necessità di dire la sua cercando di calmare le acque. La sua occasione è arrivata durante l’ospitata nel salotto di Caterina Balivo durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”. Ecco cosa ha rivelato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succede

Leggi anche: Concerto Primo Maggio 2025: tutti i cantanti, gli orari e la diretta tv

“La volta buona”, la vip italiana rompe il silenzio

Durante un’ospitata televisiva nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha espresso il desiderio di chiarire ulteriormente la vicenda. Ha ribadito più volte la sua colpa per aver pubblicato l’immagine di Papa Francesco nella bara, un gesto che ha generato forti polemiche. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “È sempre Cartabianca”, Marina La Rosa choc su Meloni: “Va da Trump a…” (VIDEO)

Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordano

L’urgenza di chiarire: “Chiedo scusa”

Davanti al pubblico de “La Volta Buona”, la vip italiana, ha riconosciuto il suo passo falso, dichiarando che le sue intenzioni originali erano ben diverse da come sono state percepite. “Io sono qui per chiedere scusa, non è mai troppo tardi per farlo” ha cominciato a spiegare a Balivo. E ancora: “Ho fatto la foto al feretro del Papa e l’ho pubblicata su Instagram per condividere la grande emozione di quel momento. Chiedo scusa per questo, anche se lo avevo già fatto sui social con una lettera“. L’attrice ha poi continuato motivando la scelta della pubblicazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva