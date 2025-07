News tv. Rai 1 inarrestabile: Canale 5 rimette mano alla programmazione del pomeriggio, ma è bufera – C’è fermento negli uffici di Cologno Monzese. E stavolta non si tratta solo del consueto assestamento estivo o delle classiche manovre di transizione tra una stagione televisiva e l’altra. Qualcosa si sta muovendo nel cuore del pomeriggio televisivo di Canale 5, e lo fa in risposta a segnali chiari arrivati dai telespettatori. Tutto è cominciato con una scommessa azzardata, ma vinta: il ritorno de “La Ruota della Fortuna”. Un format che sembrava ormai archiviato tra i cimeli degli anni ’90 e che invece ha riacceso, con una potenza inaspettata, la fascia dell’access prime time.

Il successo è stato immediato. Per due sere consecutive, lo storico game show ha segnato ascolti da capogiro, con picchi che mancavano da anni su Canale 5 in quella fascia oraria. Gerry Scotti, padrone di casa collaudato, ha saputo restituire allo show quel mix di leggerezza e ritmo che lo rendeva irresistibile. E il pubblico ha risposto. Nonostante la concorrenza di “TecheTecheTè”, che non solo ha tenuto botta ma è addirittura cresciuto in termini di share, l’esperimento è stato giudicato più che riuscito. Anzi: è stato proprio quel successo a convincere i vertici dell’ammiraglia Mediaset a rimettere mano al palinsesto pomeridiano, con un occhio molto attento all’autunno.

Il nodo del pomeriggio: film romantici vs talk show

Da settimane, Canale 5 si affida in fascia pomeridiana ai classici tv-movie sentimentali firmati “Rosamunde Pilcher” e “Inga Lindstrom”. Pellicole amate, patinate, spesso ambientate in una Germania da cartolina. Il pubblico le conosce bene, ma il confronto diretto con la concorrenza non ha giocato a favore di Mediaset. Nonostante risultati discretamente superiori rispetto al vecchio “Pomeriggio 5”, i film tedeschi non sono riusciti a reggere l’urto di “Estate in Diretta”, la versione estiva del contenitore Rai condotto durante la stagione da Alberto Matano. Il dato che più preoccupa? Uno share che ha sfiorato il 21%, lasciando Canale 5 indietro e vulnerabile in quella fascia chiave.

