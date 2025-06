News tv. Non solo “Report”, la Rai taglia anche Giletti e salta un big: terremoto totale – La prossima stagione televisiva si preannuncia tutt’altro che facile per la Rai. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, prevista per venerdì a Napoli, emergono indiscrezioni che delineano un quadro fatto di tagli e riduzioni su più fronti. L’esigenza di contenere i costi sembra destinata a colpire non solo le fasce orarie meno strategiche, ma anche programmi consolidati e conduttori di punta.

Si riduce “Report”: meno puntate per Sigfrido Ranucci

Tra le prime vittime eccellenti ci sarebbe Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Nonostante l’ottima performance in termini di ascolti – con punte oltre il 10% di share – il numero delle puntate verrebbe ridotto da 28 a 24 prime serate. Ranucci, secondo Davide Maggio, avrebbe appreso la notizia dalle agenzie stampa, dichiarando:“Sapevo dei tagli, ma pensavo che non riguardassero Report… A me non hanno ancora avuto il coraggio di comunicarlo”.

Anche Giletti e Sottile nel mirino: ridimensionamenti per Rai 3

Il piano di razionalizzazione della tv pubblica non risparmierebbe Massimo Giletti, con Lo Stato delle Cose che dovrebbe scendere da 32 a 25 puntate. Non va meglio a Salvo Sottile, che vedrebbe FarWest ridotto di sei puntate. Stessa sorte per Presadiretta di Riccardo Iacona, con due appuntamenti in meno. Ma non è finita qui: altre trasmissioni sono destinate alla chiusura.

