Personaggi tv. ”È il mio modo di essere questo”. “I Cesaroni”, Elena Sofia Ricci replica alla stoccata di Claudio Amendola – Dopo il clamore suscitato dalle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola sui colleghi che hanno scelto di non partecipare al ritorno de I Cesaroni, è arrivata puntuale la replica di Elena Sofia Ricci. L’attrice, premiata all’Italian Global Series Festival, ha deciso di chiarire pubblicamente la sua posizione, spazzando via ogni malinteso e mettendo fine alle polemiche.

Leggi anche: Alessandra Mastronardi sull’addio a “I Cesaroni”: la rivelazione a sorpresa

Leggi anche: Perché Max Tortora non sarà nel sequel de “I Cesaroni”: parla l’attore

“I Cesaroni”, Elena Sofia Ricci replica alla stoccata di Claudio Amendola

Tutto era partito da un post pubblicato da Elena Sofia Ricci su Instagram, interpretato da alcuni come una risposta indiretta alle parole di Amendola. La frase (“Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”) aveva fatto pensare a una stoccata, ma l’attrice ha voluto subito precisare: “Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto”. Intervistata da “Superguida tv”, l’attrice ha ribadito di essere profondamente legata a “I Cesaroni”.

Leggi anche: Sangiovanni, si è saputo solo ora: il momento più buio della sua vita

Leggi anche: Sonia Bruganelli, la bordata a Giulia Salemi: c’entra ancora il “Grande Fratello”

“I Cesaroni? Li ho amati, altro che disprezzo”

Nel suo intervento, l’attrice ha tenuto a difendere con forza il valore del suo percorso nella serie che l’ha resa amatissima dal grande pubblico. “Non ho mai detto che I Cesaroni mi facevano schifo. E neanche l’ho mai pensato. Per me è un’idea semplicemente inaccettabile”. E ancora: “Ho amato il personaggio di Lucia Liguori. Dopo la quarta stagione ho lasciato per mia scelta, come già accaduto con Caro Maestro e Orgoglio. È il mio modo di essere”. Elena Sofia Ricci ha poi aggiunto che la quinta stagione l’ha fatta per rispetto ad un impegno preso con Carlo Bixio, produttore storico della famosa serie di Canale 5.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva