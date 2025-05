“Scomparso da due anni”: choc a “La Volta Buona”, Balivo e pubblico sconvolti

News Tv. Pamela Petrarolo, volto noto degli anni ’90 e storica protagonista di Non è la Rai, ha raccontato una vicenda drammatica e ancora irrisolta. La rivelazione è arrivata nel salotto de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove l’artista ha parlato con grande dolore di quanto accaduto. (Continua dopo le foto)

“La Volta Buona”, il racconto di Pamela Petrarolo sulla misteriosa scomparsa del fratello Manuel

Pamela Petrarolo ha rivelato un fatto che la lasciato tutti senza parole: la misteriosa scomparsa del fratello minore Manuel, sparito nel nulla da oltre due anni. “Una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa. Non abbiamo più notizie di lui”, ha raccontato la showgirl. Da quel giorno, il silenzio è calato sulla vita di un ragazzo definito “molto introverso”, descritto come sensibile e fragile, probabilmente scosso da una fase delicata della sua esistenza. (Continua dopo le foto)

Il dolore di una famiglia e il sospetto della depressione

La famiglia Petrarolo è ancora sconvolta da un’assenza che non ha spiegazioni logiche. “Mamma è convinta che fosse depresso, ma mai avrebbe pensato che sarebbe sparito così”, ha aggiunto Pamela, specificando che Manuel viveva ancora con la madre e aveva vissuto da vicino la malattia del padre, a cui si era dedicato completamente. Una situazione che, secondo la showgirl, potrebbe aver acuito il senso di isolamento del fratello, che a differenza degli altri figli, non si era costruito una famiglia propria. Le dinamiche familiari, unite a una personalità già chiusa, avrebbero creato un terreno fragile, ma nessuno in casa avrebbe mai immaginato un epilogo del genere. Il mistero si è infittito quando, a distanza di mesi dalla scomparsa, una donna sconosciuta ha consegnato una lettera alla madre di Manuel.

