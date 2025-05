“The Couple”, il “flirt” tra Antonino e Brigitta: cosa c’è davvero tra i due

News Tv. Nella casa di The Couple – Una vittoria per due, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, sta nascendo un’intesa che ha già acceso il gossip. Protagonisti di questo inaspettato avvicinamento sono Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e Brigitta Boccoli, showgirl e moglie di Stefano Nones Orfei, figlio della leggendaria Moira Orfei. Tra sguardi complici, risate e confessioni, i due sembrano essersi trovati su più livelli: affinità spirituali, apprezzamenti estetici e una sintonia che non è passata inosservata né ai compagni né ai telespettatori. Tutto è iniziato con qualche complimento, proseguito poi con conversazioni sempre più intime. Nella quarta puntata del reality è stata trasmessa una clip che ha riassunto la settimana vissuta dai due concorrenti, evidenziando come tra Brigitta e Antonino ci sia ben più di una semplice simpatia. (Continua dopo le foto)

Le parole di Brigitta su Antonino: “Mi piace”

È stata la stessa Brigitta Boccoli a non nascondere l’attrazione per Spinalbese. Confidandosi con la sorella nella casa, la showgirl ha ammesso: “È proprio bono Antonino. È un uomo affascinante, un po’ contro corrente e tormentato”, lasciando intendere una certa curiosità nei confronti del compagno d’avventura. Alla provocazione ironica di Antonino, che teme una reazione da parte del marito domatore di tigri, Brigitta ha risposto con leggerezza: “Guarda che non è geloso. È troppo impegnato con le tigri e non ha tempo per essere geloso”, facendo sorridere il pubblico. Poi ha aggiunto: “A me piace tanto essere corteggiata, quindi se Antonino mi corteggiasse, forse direi di sì. Mi deve corteggiare lui, però”. (Continua dopo le foto)

#TheCouple al di là della ship simpatica che ci propone il gioco io penso che Antonino e Brigitta si vogliano un bene dell’anima e si fanno bene a vicenda. Ci piacciono Tantissimo💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/CaKPHHQiqZ — Valerioexpo (@Valerio99952751) May 5, 2025

Antonino Spinalbese su Brigitta Boccoli

Dal canto suo, Antonino Spinalbese non ha smentito l’attrazione e anzi ha sottolineato le qualità che lo affascinano in Brigitta. Nel confessionale ha dichiarato: “È una donna elegantissima, super profonda e molto spirituale, come me”, lasciando intendere che tra i due esista un legame che va oltre l’apparenza. Non solo, ha anche ammesso di sentirsi ispirato da questa conoscenza: “Io mi sto inventando di tutto, non so cosa farò”, lasciando la porta aperta a possibili sviluppi futuri. Per ora, tra i due c’è stato solo un romantico tango, suggerito da Ilary Blasi, ma è bastato per alimentare le fantasie del pubblico e alimentare la fiamma del gossip.

