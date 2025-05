“E’ finita”: Ilary Blasi, la brutta notizia arriva direttamente da Pier Silvio. Cosa succede

Un reality nato con grandi ambizioni ma partito in salita. The Couple, il nuovo format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha provato a cavalcare l’onda dei sentimenti e della competizione di coppia, ma fin dal debutto ha fatto fatica a conquistare il pubblico. Tra ascolti deludenti, voci di malumori dietro le quinte e ipotesi di chiusura anticipata, il programma è rimasto a lungo in bilico. Ora, la decisione definitiva sul destino del programma è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, e il colpo di scena supera ogni previsione televisiva. (Continua a leggere dopo la foto…)

“The Couple”, il format del reality arranca

Le coppie di The Couple hanno portato sul piccolo schermo un mix di storie e vissuti diversi, uniti dalla sfida di competere insieme per il montepremi finale. Tra di loro, alcuni volti noti della televisione italiana, che hanno accumulato popolarità grazie a reality precedenti o per la loro carriera nel mondo dello spettacolo. C’erano coppie consolidate, ma anche quelle formate da ex partecipanti di altri show, con la rete che ha cercato di selezionare concorrenti dall’immagine interessante e dalle storie personali avvincenti.

Mediaset, con questa scelta, puntava a un nuovo tipo di reality: un format che si discostasse dai classici, capace di offrire un intrattenimento fresco e coinvolgente, ma anche di far riflettere. Nonostante l'ambizione della rete di proporre un prodotto diverso, qualcosa non ha convinto. La meccanica di gioco, che univa prove di resistenza e dinamiche di coppia, non è riuscita a catturare completamente l'interesse del pubblico, facendo sì che il programma faticasse a decollare.

Ilary Blasi alla conduzione, arriva la brutta notizia da Pier Silvio

A guidare The Couple c’era Ilary Blasi, ormai ritorno consolidato in casa Mediaset dopo le sue esperienze di successo a L’Isola dei Famosi e in altri show. Ilary, sempre in grado di coinvolgere con la sua simpatia e professionalità, si è trovata ad affrontare una nuova sfida, cercando di dare il giusto ritmo a un programma che, purtroppo, non ha trovato il suo spazio. Nonostante l’energia della conduttrice e il suo innato carisma, il reality non è riuscito a consolidare una fanbase stabile, soprattutto per la complessità delle sue dinamiche. Ora è arrivata la notizia ufficiale sulle sorti dello show che coinvolgerà Ilary e i concorrenti.

