Sanremo 2026, Carlo Conti ha già scelto la prima co-conduttrice? Il nome che sorprende tutti

Mancano ancora mesi, ma Carlo Conti è già proiettato al Festival di Sanremo 2026. Il conduttore toscano, secondo indiscrezioni riportate da più testate, starebbe muovendo i primi passi verso la composizione del cast, e avrebbe in mente una figura femminile fuori dai soliti schemi per affiancarlo sul palco dell’Ariston. Una scelta che sorprende, incuriosisce e, soprattutto, fa discutere. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Sei pazza”. “L’Isola dei Famosi”, volano stracci tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani (VIDEO)

Carlo Conti e Sanremo 2026: lavori in corso

La macchina del Festival è appena ripartita, ma Carlo Conti sembra avere le idee già molto chiare. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore ha ammesso di essere al lavoro sulla prossima edizione: “Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici e l’anno prossimo farò la stessa cosa”. Un indizio che apre la porta a volti noti, magari anche inaspettati, pronti a portare leggerezza, ironia e autenticità sul palco più seguito d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Qui c’è un uomo di 220 chili”: la frase di Veronica Gentili accende la miccia a “L’Isola dei Famosi”

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, annunciato il cast: c’è anche l’ex politico

Una soubrette sui generis

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, nella rosa dei possibili co-conduttori ci sarebbe una presenza sorprendente. Non una diva tradizionale, né una star del pop italiano, ma un’artista fuori dagli schemi, conosciuta per il suo temperamento esuberante, la comicità spontanea e un’ironia corrosiva. Il suo nome sarebbe già arrivato sul tavolo di Conti, che avrebbe ascoltato un’intervista televisiva e deciso di contattarla personalmente. La sua figura rappresenterebbe una novità assoluta per la conduzione del Festival, una mossa che rispecchia lo stile del presentatore: popolare ma mai banale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva