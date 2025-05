“Sono loro i favoriti”, Pechino Express 2025: i pronostici sui vincitori della finalissima

C’è chi corre per vincere, chi per mettersi alla prova e chi, semplicemente, per restare impresso. A Pechino Express 2025 non conta solo arrivare primi, ma anche come si arriva: con grinta, con strategia o con il cuore? Stasera si scrive il capitolo finale di un’avventura lunga oltre seimila chilometri, tra sorprese, litigi, alleanze e un’ultima sfida mozzafiato in Nepal, a un passo dal “tetto del mondo”. E se credete di sapere già come andrà a finire, è il momento di ricredervi. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’attesa per la finale di Pechino Express 2025 è alle stelle

Dopo quasi due mesi di viaggio, prove al limite e strategie audaci, la finale di Pechino Express 2025 è finalmente arrivata. Andrà in onda questa sera, 8 maggio, su Sky Uno e in streaming su NOW, e promette una conclusione da batticuore. Tre le coppie ancora in corsa, sei volti ormai familiari al pubblico, che si è diviso tra chi li ama e chi non li sopporta. Ma una cosa è certa: i finalisti non hanno lasciato nessuno indifferente. (Continua a leggere dopo la foto…)

La lunga avventura per il mondo si conclude stasera

Il viaggio è partito dalle Filippine, è passato per la Thailandia e si chiude in grande stile a Katmandu, in Nepal. Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato Gianluca Fru hanno guidato i concorrenti in una delle edizioni più appassionanti di sempre. Una media di 400mila spettatori a puntata dimostra che il fascino di Pechino Express è più vivo che mai, anche senza messa in onda in chiaro.

