“Tremo come non mai”: “Amici”, malore durante le prove per Francesco

News Tv. Il palco di Amici è un sogno, ma anche una trappola emotiva. Lo sa bene Francesco, ballerino tra i più seguiti di questa edizione, che durante le prove generali del Serale, andate in onda nel daytime del 23 aprile, ha vissuto un momento di forte difficoltà fisica. Il giovane talento si è sentito male subito dopo aver eseguito una coreografia particolarmente intensa. Le sue parole hanno lasciato tutti con il fiato sospeso, aprendo un momento di preoccupazione dietro le quinte del programma. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social

Leggi anche: Colpo di scena a “Uomini e Donne”: Gemma e Arcangelo sono già in crisi

Una nuova squadra, una nuova energia

Francesco sta vivendo un momento inteso non solo dovuto alla partecipazione al Serale di Amici. Insieme a Trigno e Nicolò, unici superstiti della squadra Pettinelli-Lettieri, ha deciso di unirsi in un unico gruppo con i Cuccarini-Lo. La proposta, inizialmente accolta con perplessità da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è stata infine approvata dalla produzione: nasce così la nuova squadra dei PettiLo. Un gesto che segna un cambio di rotta importante nel talent, non solo dal punto di vista strategico, ma anche umano: unire le forze per affrontare insieme le sfide del Serale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Il Paradiso delle signore” salta anche oggi: bufera sui social, contro la Rai anche lui

Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, la foto davanti alla salma di Papa Francesco scatena la bufera

“Amici”, Francesco ha un malore durante le prove del Serale: cosa è successo

Durante la preparazione alla puntata di sabato 26 aprile, Francesco ha iniziato ad accusare malesseri improvvisi: spossatezza, sudorazione e confusione mentale. “Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto”, ha detto cercando conforto vicino a Chiara, che subito ha cercato di aiutarlo porgendogli un asciugamano. “Sei tutto fradicio”, ha notato lei, preoccupata. Francesco ha provato a tornare sul palco, ma ha dovuto fermarsi ancora: “Sto tremando come non mai, non mi ricordo i passi, mi sento strano. Sento formicolii dappertutto”. Solo dopo aver bevuto e mangiato qualcosa, le sue condizioni sono leggermente migliorate. La causa?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva