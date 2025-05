News TV. Il sipario si apre ufficialmente su X Factor 2025 e il primo annuncio non poteva che essere un grande ritorno. Giorgia, tra le voci più amate della musica italiana, sarà di nuovo al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle. La cantante torna dopo il successo dello scorso anno, quando ha conquistato pubblico e critica nel ruolo inedito di conduttrice. A renderlo ufficiale è stato un video pubblicato oggi sui canali social del programma: Giorgia è pronta a calcare nuovamente quel palco che, a sorpresa, ha saputo far suo con eleganza, ironia e passione.

Un ritorno voluto e atteso

Il debutto di Giorgia alla conduzione dello scorso anno aveva stupito tutti. Nonostante fosse la sua prima esperienza in un ruolo televisivo così centrale, l’artista ha saputo farsi amare dal pubblico con la sua autenticità, leggerezza e naturalezza. Tra momenti emozionanti e incursioni ironiche, la cantante ha dimostrato di essere molto più di una semplice “guest star”: è diventata il volto perfetto per una nuova era di X Factor. E la conferma per il 2025 non fa che consolidare il suo nuovo status anche nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, ha celebrato così la conferma della conduttrice: “Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025. Ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito con originalità e grandissimo impegno. Non abbiamo scommesso su di lei, ma insieme a lei. È autentica, empatica, positiva e autorevole.” Un entusiasmo condiviso anche da Marco Tombolini, CEO di Fremantle, che ha sottolineato l’eccezionalità dell’artista: “Giorgia è un’artista solida e capace di rinnovarsi. Affrontare questa nuova stagione con lei ci rende felici e orgogliosi. Non vediamo l’ora di ricominciare.” Le parole dei due rappresentanti raccontano di una scelta ben ponderata e di una collaborazione che promette di regalare un’altra stagione piena di sorprese.

