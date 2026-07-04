“Vita appesa a un filo”. Il campione italiano d’urgenza in ospedale, spaventoso

Ancora paura per Aldo Montano, ex campione olimpico di scherma, ricoverato d’urgenza dopo un episodio di shock anafilattico avvenuto durante una cena in un ristorante di Roma. L’atleta è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale.
Secondo quanto raccontato dallo stesso Montano sui social, la reazione allergica sarebbe stata causata dalla sua nota allergia alla caseina, sostanza presente nei latticini. L’episodio si sarebbe verificato dopo aver consumato un pasto nel locale.
Attraverso un lungo messaggio, l’ex schermidore ha descritto momenti di forte difficoltà, sottolineando come la situazione sia precipitata rapidamente fino al ricovero in ospedale.
“Ancora una corsa in ospedale, ancora adrenalina, paura, farmaci”, ha scritto Montano, parlando di una condizione che lo costringe ogni volta a vivere “con la vita appesa a un filo”.
L’atleta ha inoltre ribadito di aver segnalato chiaramente la propria allergia al personale del ristorante prima di sedersi a tavola, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione nella gestione delle allergie alimentari.
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