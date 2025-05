Achille Lauro, anche lui lascia “X-Factor”? L’indiscrezione sul passaggio a Canale 5

Personaggi Tv. X Factor rischia di dover rivoluzionare il suo cast a pochi mesi dal debutto della 19ª edizione, prevista per settembre 2025. Dopo i rumors sul presunto abbandono di Manuel Agnelli, ora è Achille Lauro a gettare scompiglio, lasciando intendere pubblicamente di non essere certo del suo ritorno come giudice. “X Factor non è detto”, ha dichiarato durante un’intervista a Radio Deejay, spiazzando tutti. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino, l’artista ha parlato dei suoi impegni futuri, annunciando il tour nei palazzetti del 2026 e dicendo ironicamente: “Propongo Linus al mio posto”. Un’uscita che, più che una battuta, sembra il preludio a una decisione già maturata. Ma per Achille Lauro potrebbe prendere il via un’altra avventura televisiva. (Continua dopo le foto)

“X-Factor”, giuria in fuga e tensioni dietro le quinte

Le dichiarazioni di Lauro arrivano in un momento già delicato per il talent di Sky, dove si parla da settimane del possibile addio anche di Manuel Agnelli. Secondo indiscrezioni, il leader degli Afterhours avrebbe scelto di abbandonare il programma proprio a causa di contrasti interni, e in particolare per un rapporto tutt’altro che disteso con lo stesso Achille Lauro. Se queste voci fossero confermate, X Factor 2025 si ritroverebbe a dover rinnovare quasi completamente la giuria. Per ora, Paola Iezzi e Jake La Furia sarebbero confermati, così come Giorgia alla conduzione, ma il cast rischia una vera e propria rivoluzione. (Continua dopo le foto)

Achille Lauro verso Amici 25? L’indiscrezione

Se davvero Achille Lauro dovesse chiudere l’esperienza a X Factor, per lui potrebbe aprirsi un nuovo capitolo televisivo: quello di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, la conduttrice sarebbe intenzionata a inserirlo nel cast della 25ª edizione, prevista per l’autunno 2025. Non sarebbe la prima volta che il nome di Lauro viene associato al talent di Canale 5: il cantante è stato ospite della trasmissione lo scorso 26 aprile e già in passato si era vociferato di un suo coinvolgimento più stabile. Questa volta, però, l’ipotesi sembrerebbe più concreta che mai. Achille Lauro quindi potrebbe approdare ad Amici, ma in che ruolo?

