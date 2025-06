“Affari Tuoi”, ecco cos’ha comprato Angelo con i 200mila euro vinti (VIDEO)

Personaggi Tv. La recente edizione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha regalato storie indimenticabili, ma poche hanno toccato il cuore del pubblico come quella di Angelo dal Molise. L’agricoltore, con la sua semplicità e il suo coraggio, è riuscito a conquistare ben 200mila euro, un montepremi che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Ma cosa ha fatto Angelo con questa somma considerevole? A svelare il mistero è stata sua figlia, Annamaria, attraverso un video pubblicato sui social.

Angelo dal Molise: una partita memorabile

La partita di Angelo ad Affari Tuoi è stata un vero e proprio trionfo di strategia e fortuna, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Il concorrente molisano ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi, eliminando i “pacchi blu” con una facilità sorprendente e lasciando sul tavolo cifre importanti. Arrivato alle fasi cruciali del gioco, si è trovato davanti a un bivio: da una parte, un pacco da 300mila euro, dall’altra uno da 100mila euro. Di fronte all’offerta del Dottore, una cifra allettante di 200mila euro, Angelo non ha esitato. In un momento di grande tensione e decisione, ha rivolto alla figlia Annamaria le parole che sono diventate un simbolo della sua genuinità: “Annamaria, noi siamo venuti qua per giocare, io ringrazio tutti ma accetto l’offerta”.

Stefano De Martino: “La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata quella con il contadino molisano.

Stefano De Martino, il commento su Angelo

Il suo coraggio e la sua semplicità hanno colpito profondamente anche Stefano De Martino, il conduttore del programma. Di recente, infatti, De Martino ha dichiarato apertamente che la partita di Angelo è stata la sua preferita dell’ultima edizione, un segno tangibile dell’affetto e della stima che si è creata tra il conduttore e il “pacchista” molisano.

