Personaggi tv. Alvaro Vitali, è polemica sui funerali dell’attore: cosa succede – Il sorriso più irriverente del cinema popolare italiano se n’è andato il 24 giugno, all’età di 75 anni. Alvaro Vitali, simbolo di un’epoca, lascia dietro di sé una scia di risate, citazioni intramontabili e un affetto diffuso che ha attraversato generazioni.

Giovedì 26 giugno 2025, alle ore 15:00, amici, familiari e fan potranno dare l’ultimo saluto ad Alvaro Vitali nella Chiesa di San Pancrazio, nel cuore di Monteverde Vecchio, quartiere romano che l’attore aveva scelto da tempo come casa. A colpire, però, è un’assenza: quella della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Tradizionalmente riservata alle personalità del mondo dello spettacolo – da Alberto Sordi ad Anna Magnani – quella sede iconica non è stata scelta per i funerali di Vitali. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, sollevando interrogativi e polemiche, soprattutto considerando quanto l’attore fosse amato e quanto abbia rappresentato, nel suo genere, una fetta importante della cultura pop italiana.

Pierino, ma non solo: chi è stato Alvaro Vitali

Nell’immaginario collettivo, il nome di Alvaro Vitali resta legato indissolubilmente al personaggio di Pierino, l’alunno scapestrato e provocatore che ha sbancato i botteghini tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Ma ridurre la sua carriera a quella maschera sarebbe un errore. Vitali è stato molto più di una risata facile: ha lavorato con registi del calibro di Federico Fellini, che lo volle sul set già negli anni ’60, e ha attraversato stagioni diversissime del nostro cinema, passando dalla commedia all’italiana ai varietà televisivi. La famiglia, in una nota, ha voluto comunicare con discrezione e rispetto i dettagli dell’addio: «Con profondo dolore salutiamo Alvaro Vitali. Chi vorrà dargli l’ultimo saluto, il funerale si terrà domani alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio, a Roma».

