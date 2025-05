“Amadeus al Nove non sta bene”. La confessione in diretta spiazza tutti: cosa succede

Personaggi Tv. La rivoluzione in corso nel mondo della televisione italiana potrebbe avere un nuovo, clamoroso capitolo. Dopo il passaggio di Amadeus a Discovery, il suo futuro è tutt’altro che definito. A sganciare una vera e propria bomba è Fiorello, che durante una puntata del suo show radiofonico “La Pennicanza” su Rai Radio 2, ha lasciato intendere che in casa Rai ci sarebbe chi è pronto a tutto per riportarlo “a casa”. Un retroscena che sta facendo tremare i palinsesti. Ecco cosa è successo.

Fiorello lancia l’indiscrezione: “La Rai ama ancora Amadeus”

Nel corso della puntata de “La Pennicanza”, Fiorello si è lasciato andare a un siparietto dai risvolti tutt’altro che banali. In studio con lui, oltre a Fabrizio Biggio, ci sono due pezzi da novanta della musica e della TV italiana: Gianni Morandi e proprio Amadeus. La conversazione, tra battute e suggestioni sul futuro del Festival di Sanremo, si accende quando si ipotizza un ritorno dei quattro, insieme, all’Ariston: “Pensa un giorno, tra dieci anni, noi 4 a Sanremo”, dice Fiorello. Ma subito dopo, il tono cambia.

L’affermazione di Fiorello su Amadeus spiazza tutti

“Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino per almeno due anni. Appuntamento a dopo De Martino”, prosegue Fiorello, lasciando intuire un orizzonte temporale per un possibile ritorno del suo amico. E quando Biggio prova a sdrammatizzare ricordando il recente passaggio di Amadeus al Nove, la risposta di Fiorello è sorprendente: “No, non sta bene al Nove. Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. Mi hanno detto: ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte’”. Come ha reagito il conduttore davanti all’affermazione di Fiorello?

