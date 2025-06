Belen starebbe corteggiando il famoso cantante di Sanremo: cosa sappiamo

Personaggi TV. C’era qualcosa che aveva insospettito tutti. Una fede comparsa sul dito di Belen Rodriguez aveva scatenato i commenti più disparati: è tornata con qualcuno? Sta vivendo una storia segreta? I fan si sono interrogati, scavando tra i post e le storie dell’argentina più celebre d’Italia. E proprio lei, come sempre, ha deciso di rispondere a modo suo. Lo ha fatto con ironia, lanciando una frase che è subito diventata virale: “Sono sposata con me stessa.”

Un’affermazione forte, quasi a voler chiudere ogni pettegolezzo, pronunciata con quel tono orgoglioso e indipendente che Belen ama sfoggiare nei momenti di piena esposizione pubblica. Ma oggi, appena qualche giorno dopo quella dichiarazione, è un altro dettaglio a far tremare il web.

Il sottofondo musicale che non passa inosservato

Scorrendo le storie Instagram di Belen, qualcosa salta subito all’orecchio: una colonna sonora costante, un sottofondo che si ripete da giorni. Le sue giornate, i suoi video, le sue pause davanti allo specchio: tutte accompagnate da una sola voce, quella del cantante Olly, giovane promessa della musica italiana e volto noto del Festival di Sanremo.

Non è un caso. A dimostrarlo è proprio lei, che tagga il cantante genovese e gli scrive in modo diretto: “Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso. Non riesco a smettere.” Un messaggio chiaro, quasi un’ammissione pubblica di “ossessione musicale”, che però suona come qualcosa di più. E a rafforzare il sospetto arriva immediatamente la risposta del diretto interessato.

La risposta di Olly e il cuore rosso di Belen

Olly non si fa attendere. Ripubblica la storia sul suo profilo, con una frase che sembra carica di complicità: “Non mi offendo assolutamente.” Poche parole, ma quanto basta per accendere la curiosità dei fan. La reazione di Belen non si fa attendere: pubblica la risposta di Olly e aggiunge un bel cuore rosso, icona universale dell’interesse, o forse di qualcosa di più.

È proprio in quel dettaglio – semplice ma potente – che i follower hanno iniziato a leggere un possibile corteggiamento. Perché, si sa, tra i like, i tag, le storie condivise e gli emoji, le nuove storie d’amore spesso iniziano così.

