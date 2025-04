Elisa Isoardi via da “Linea Verde Italia”, la sfida a Mediaset

Personaggi Tv. Per Elisa Isoardi si chiude un capitolo importante. Dopo due stagioni alla guida di Linea Verde Italia, il format del sabato di Rai 1 dedicato alla scoperta del territorio nazionale, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco si prepara a lasciare il timone del programma. Secondo le anticipazioni rilasciate da Davide Maggio, nella prossima stagione non farà più parte del duo al fianco di Monica Caradonna, con cui ha condiviso l’esperienza on the road dal 2023. (Continua dopo le foto)

Una carriera in evoluzione: dai fornelli ai racconti d’Italia

Elisa Isoardi ha attraversato diverse fasi televisive: dagli esordi in Rai alla lunga esperienza con La Prova del Cuoco, fino al rilancio recente con Ballando con le Stelle e Linea Verde. Ogni volta, ha saputo reinventarsi senza perdere il contatto con il pubblico. La sua versatilità – tra cucina, territorio, attualità e intrattenimento – è uno dei motivi per cui continua ad avere spazio nel panorama televisivo italiano. (Continua dopo le foto)

Un ritorno in studio per la Isoardi: la Rai punta ancora su di lei

Il programma, derivazione del precedente Linea Verde Life, aveva dato alla Isoardi una nuova dimensione televisiva, più vicina alla gente e ai racconti di vita italiana. Ora, però, si apre un nuovo scenario nella carriera della conduttrice, che potrebbe presto tornare in studio, con un format tutto nuovo. In che vesti la rivedremo?

