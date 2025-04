Valeria Marini, la madre Gianna in lacrime: il motivo

Personaggi Tv. C’era una volta un legame indissolubile tra madre e figlia, fatto di sacrifici, sostegno e sogni condivisi. Oggi, quel rapporto è ridotto in frantumi, lacerato da accuse, parole non dette e una ferita aperta che fatica a rimarginarsi. È la storia – tristemente pubblica – di Valeria Marini e Gianna Orrù, finita sotto i riflettori ancora una volta grazie all’intervento de Le Iene, che hanno tentato (invano) di favorire una riconciliazione tra le due. (Continua dopo le foto)

Gianna Orrù in lacrime a “Le Iene”

A raccontare l’amarezza e il dolore è stata proprio Gianna Orrù, madre della showgirl, che ha parlato tra le lacrime della rottura con sua figlia. Alla base della frattura, una vicenda giudiziaria ancora in corso: una presunta truffa da 335mila euro, subita dalla Orrù da parte del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, rinviato a giudizio. Un evento che, a suo dire, l’avrebbe non solo messa in ginocchio economicamente, ma anche distrutta sul piano personale. (Continua dopo le foto)

Valeria Marini, la madre Gianna Orrù in lacrime a “Le Iene”

Gianna Orrù, visibilmente provata, ha accusato la figlia di aver parlato pubblicamente della truffa in un’intervista, portando alla luce una questione che lei avrebbe voluto mantenere privata. “Il rispetto è la cosa più importante, ho dedicato la mia vita a Valeria. Tornassi indietro, non lo rifarei”, ha confessato, lasciando intendere come il dolore per il gesto della figlia sia profondo e ancora ben presente. La signora Orrù ha poi spiegato che non c’è spazio per il perdono: “Valeria avrebbe dovuto essere più riconoscente. Se continua a parlare di me in televisione, vuol dire che ha bisogno di visibilità. Io, invece, ho perso tutto: soldi, serenità e dignità”.

