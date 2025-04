“Grande Fratello”, la famosa coppia sarebbe in crisi: lui è geloso

Personaggi Tv. Colpo di scena: una delle coppie del Grande Fratello 2024-2025 sembra attraversare un momento di turbolenza. Nonostante l’apparente serenità mostrata davanti alle telecamere, pare che dietro le quinte ci siano delle tensioni che potrebbero minare la loro relazione. I fan del reality show sono in fermento, cercando di capire chi siano i protagonisti di questa crisi sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, la causa del malumore sarebbe da ricercare in una certa gelosia da parte di lui, che avrebbe portato lei a sentirsi sotto pressione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Valeria Marini, la madre Gianna in lacrime: il motivo

Leggi anche: “Tremo come non mai”: “Amici”, malore durante le prove per Francesco

Coppia del “Grande Fratello” in crisi? L’indiscrezione

Ma chi sono i nostri “Romeo e Giulietta” in difficoltà? L’opinionista Viviana Bazzani ha rivelato su TikTok: “Ho una novità su due persone del Grande Fratello. C’è una coppia di questo GF, i due in pubblico dicono che va tutto bene, loro si vogliono bene, tutto a posto…”. Le voci di corridoio si sono subito scatenate, ipotizzando che i protagonisti della crisi possano essere Mariavittoria e Tommaso o la brasiliana Helena con Javier. Chi tra loro sarà davvero in difficoltà? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social

Leggi anche: Colpo di scena a “Uomini e Donne”: Gemma e Arcangelo sono già in crisi

Crisi di coppia nel GF: “Lui Troppo Geloso”

La nostra esperta di gossip, Viviana Bazzani, ha svelato che la dolce metà femminile si sarebbe confidata con un’amica, ammettendo di sentirsi “troppo il fiato sul collo”. Questo potrebbe essere il preludio a un temporale amoroso imminente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva